2019-09-11T16:13:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шанхае в аэропорту задержали белоруса с 1,8 кг кокаина

Ему может грозить суровое наказание, вплоть до смертной казни
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Наркотиком были пропитаны зимние куртки. Фото: Sina ShanghaiНаркотиком были пропитаны зимние куртки. Фото: Sina Shanghai
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Таможня Шанхая в аэропорту Пудун 9 сентября задержала гражданина Беларуси. Сообщается, что в его личных вещах обнаружено 1,8 кг кокаина.

На досмотр мужчину отправили из-за зимних курток в багаже. Таможенникам показалось подозрительным, что в чемодане лежит одежда не по сезону. Известно, что белорус летел из Зимбабве в Шанхай через Аддис-Абебу на самолете авиакомпании AirAsia.

Как оказалось, теплая одежда была пропитана наркотиком. Из нее удалось выпарить 1800 граммов кокаина, пишет Shanghai Daily.

За это белорусу может грозить очень строгое наказание. В Китае за контрабанду наркотиков предусмотрена даже смертная казнь.

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