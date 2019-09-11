В Шанхае в аэропорту задержали белоруса с 1,8 кг кокаина

Ему может грозить суровое наказание, вплоть до смертной казни

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Таможня Шанхая в аэропорту Пудун 9 сентября задержала гражданина Беларуси. Сообщается, что в его личных вещах обнаружено 1,8 кг кокаина.

На досмотр мужчину отправили из-за зимних курток в багаже. Таможенникам показалось подозрительным, что в чемодане лежит одежда не по сезону. Известно, что белорус летел из Зимбабве в Шанхай через Аддис-Абебу на самолете авиакомпании AirAsia.

Как оказалось, теплая одежда была пропитана наркотиком. Из нее удалось выпарить 1800 граммов кокаина, пишет Shanghai Daily.

За это белорусу может грозить очень строгое наказание. В Китае за контрабанду наркотиков предусмотрена даже смертная казнь.