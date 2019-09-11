В Мозыре у девушки нога застряла в решетке от ливневки

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Звонок в службу "101" сделала девушка, которая застряла в решетке ливневой канализации. Это произошло 10 сентября около 16 часов дня на улице Калинина в Мозыре. Она сказала, что в решетке застряла нога, и освободиться самостоятельно не получается.

- Как оказалось, 26-летняя девушка, переходя улицу, не заметила решетку ливневой канализации и оступилась, после чего нога застряла в решетке, - комментируют в МЧС.

Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента разрезали один прут в канализационной решетке и помогли девушке высвободиться. Медицинская помощь ей не понадобилась.