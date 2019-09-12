В Беларуси впервые пройдет фестиваль людей среднего возраста

Эксперты помогут открыть в себе новые интересы, умения и способности

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11 - 13 октября в Гомеле впервые в Беларуси состоится Фестиваль счастливых людей «Файны ўзрост». Регистрация уже стартовала и продлится до 1 октября. В работе фестиваля примут участие известные и уважаемые люди Гомеля и других городов Беларуси.

- Эксперты различных областей деятельности поделятся своим опытом и мотивируют на дальнейшее развитие в целях обретения личного счастья и внутренней гармонии, - рассказала «КП» представитель дирекции фестиваля Лилия Калюжная.

Среди участников - Рубен Могилевский (психотерапевт), Роман Напреев (бизнесмен), Нина Добровольская (коуч красоты и здоровья), Юрий Бирюков (путешественник), Сергей Путилин (антиквар), Юлия Шпак (куратор программы трудоустройства людей в возрасте «Старший специалист» сети аптек ADEL).

В рамках фестиваля пройдут ментор-сессии от экспертов, которые помогут открыть в себе новые интересы, умения, способности и возможности, например: «Нахальство жить без старости» - Гала Науменко; «Мода и стиль» - Людмила Лабкова, Ксения Полуэктова; «Новые возможности реализовать себя» - Игорь Ягодкин.

Участники фестиваля получат новое видение счастливой жизни и новые возможности реализовать себя в любом возрасте, добавили организаторы.