2019-09-11T17:46:01+03:00
Политика
КП Беларусь

«Будет из кого выбирать»: Ермошина про парламентские выборы

Глава ЦИК говорит, что в стране зарегистрировано много инициативных групп для сбора подписей в поддержку желающих пойти в депутаты
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Парламентские выборы в Беларуси состоятся в ноябре.Парламентские выборы в Беларуси состоятся в ноябре.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Что касается активности, то многие из них в принципе используют избирательную кампанию для продвижения личных агитационных целей. В основном это агитационные пикеты. Что касается обходов по квартирам, то он тоже начался. Группы начали свою работу, и я думаю, что мы будем иметь достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты. Избирателю будет из кого выбирать, - сказала глава Центризбиркома Лидия Ермошина перед семинаром-совещанием в Гомеле.

По словам Ермошиной, в окружных и территориальных комиссиях по всей стране уже есть национальные наблюдатели. В Центральной комиссии своих наблюдателей выдвинули и аккредитовали 7 политических партий и общественных объединений. Также работают 17 международных наблюдателей из штаб-квартиры СНГ, которые следят за кампанией в регионах.

- В ближайшее время можно ожидать приезда долгосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ, - прокомментировала председатель ЦИК.

Напомним, парламентские выборы запланированы в Беларуси на ноябрь 2019 года.

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