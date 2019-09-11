В Миорском районе пьяный водитель опрокинул бензовоз

Водитель не справился с управлением и машина оказалась в кювете. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Топливо из цистерны пролилось на поле

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ЧП произошло на территории Миорского района в среду, 11 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

ДТП случилось примерно в 15.00 часов на автотрассе направлением Верхнедвинск – Шарковщина. Недалеко от деревни Блажки в кювете оказался бензовоз местного предприятия.

– «ГАЗ» в топливной цистерне перевозил дизтопливо. Грузовиком управлял 54-летний водитель, житель Верхнедвинского района. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машина угодил в кювет. За пределами проезжей части бензовоз перевернулся, – пояснили в пресс-службе.

Когда грузовик опрокинулся, произошла разгерметизация цистерны, и часть горючего вылилась на землю.

На месте аварии работали спасатели. Фото: УВД Витебского облисполкома.

– Инспекторы ГАИ установили, что водитель управлял грузовик в пьяном состоянии. Медосвидетельствование выявило свыше 1 промилле в выдыхаемом воздухе, – добавили в УВД.

Ликвидировать последствия аварии помогали сотрудники МЧС. По факту ДТП проводится проверка.