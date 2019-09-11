2019-09-11T18:24:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Миорском районе пьяный водитель опрокинул бензовоз

Топливо из цистерны пролилось на поле
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель не справился с управлением и машина оказалась в кювете. Фото: УВД Витебского облисполкома.Водитель не справился с управлением и машина оказалась в кювете. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

ЧП произошло на территории Миорского района в среду, 11 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

ДТП случилось примерно в 15.00 часов на автотрассе направлением Верхнедвинск – Шарковщина. Недалеко от деревни Блажки в кювете оказался бензовоз местного предприятия.

– «ГАЗ» в топливной цистерне перевозил дизтопливо. Грузовиком управлял 54-летний водитель, житель Верхнедвинского района. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машина угодил в кювет. За пределами проезжей части бензовоз перевернулся, – пояснили в пресс-службе.

Когда грузовик опрокинулся, произошла разгерметизация цистерны, и часть горючего вылилась на землю.

На месте аварии работали спасатели. Фото: УВД Витебского облисполкома.

На месте аварии работали спасатели. Фото: УВД Витебского облисполкома.

– Инспекторы ГАИ установили, что водитель управлял грузовик в пьяном состоянии. Медосвидетельствование выявило свыше 1 промилле в выдыхаемом воздухе, – добавили в УВД.

Ликвидировать последствия аварии помогали сотрудники МЧС. По факту ДТП проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве мужчина представился сотрудником датской компании и выманил у бизнесмена €20 тысяч
«Будет из кого выбирать»: Ермошина про парламентские выборы
В Мозыре у девушки нога застряла в решетке от ливневки
В Шанхае в аэропорту задержали белоруса с 1,8 кг кокаина
Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля
Позвонила в милицию и сообщила, что убила человека: дачницу из Мозыря подозревают в убийстве и поджоге
Каждый четвертый житель Минска - пенсионер, и треть из них - работающие
Дожди и ветер: с выходных в Беларуси начнется осень
Правительство установило порядок определения крупного размера наркотиков и психотропов
Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах
«Звук взрыва как гром». Метеоры видели во всей Беларуси
«Белпочта» бесплатно отправит открытки в День города Минска
В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн
В Витебске отчима невесты приговорили к 11 годам за драку на свадьбе
Пресс-секретарь Лукашенко: «Откуда Tesla? С завода»
В Гомеле «Жигули» после столкновения с Opel вылетели на тротуар и сбили двух пешеходов
Под Толочином лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Opel Zafira