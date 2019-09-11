В Могилеве мужчина представился сотрудником датской компании и выманил у бизнесмена €20 тысяч

Мужчина ранее уже был судим за мошенничества. Фото: УСК по Могилевской области.

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Сотрудниками УСК по Могилевсокй области против 38-летнего мужчины за мошенничества возбуждены уголовные дела, проинформировали в пресс-службе ведомства. Фигуранта обвиняют в ряде противоправных инцидентов, совершенных на территории Беларуси.

– В августе прошлого года мошенник пообещал трем могилевчанам помочь с открытием виз и направить их на учебу в Евросоюз. За это в несколько этапов он получил от одного из потерпевших 5 тысяч евро. Завладев крупной суммой, мужчина исчез, деньги потратил на свои нужды, – пояснили в пресс-службе.

Однако на этом злоумышленник не остановился. Под псевдонимом Максим Маклай (Прим.: таким же именем он представлялся и студентам) он познакомился с крупным могилевским бизнесменом. Мошенник заверил предпринимателя, что представляет зарубежную компанию, юрлицо которой зарегистрировано в Дании. Предприятие намеревается развивать бизнес в Могилеве, объем предполагаемых инвестиций – 20 миллионов евро.

– Озвученная головокружительная сумма и убедительность мошенника сделали свое дело, могилевчанин без колебаний передал злоумышленнику 20 тысяч евро. Вскоре фигурант был задержан сотрудниками милиции, – добавили в УСК.

Сейчас мужчина находится под стражей, его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. Ранее его уже судили за аналогичные преступления.

Правоохранители считают, что потерпевших от действий «Маклая» может быть больше. Если вам знаком мужчина на фото, позвоните в милицию – 102.