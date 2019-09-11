В Бобруйске во время приступа эпилепсии утонул рыбак

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Несчастный случай произошел на днях на реке Березина в Бобруйске, проинформировали о трагедии на сайте ОСВОД.

Недалеко от насосной станции «Фандок» рыбачить с берега отправился 54-летний мужчина. Предположительно во время рыбалки произошел приступ эпилепсии, от чего рыбак упал в воду и захлебнулся. Тело погибшего мужчины обнаружили прохожие.

Еще один рыбак трагически погиб в Пуховичском районе. Житель Минска Николай Климович отправился на рыбалку из деревни Пески к реке Свислоч 4 сентября. На берегу были обнаружены только его автомобиль, одежда и складной стул.

– Спасатели, милиция и волонтеры в течение нескольких дней искали пропавшего 61-летнего мужчину. И вот на днях было обнаружено его тело. Река унесла погибшего на восемь километров вниз по течению от места последней рыбалки. Предположительно к трагедии привел несчастный случай на воде, – пояснили в поисковом отряде «Ангел».