2019-09-11T20:05:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивановском районе ограбили две церкви, украдены 9 икон и подаяния

Возможно орудует банда [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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В церковь вор проник через окно. Фото: УВД Брестского облисполкома.В церковь вор проник через окно. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Правоохранителями Ивановского района на Брестчине расследуются кражи из храмов в сельской местности, пояснили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

– В течение двух часов во вторник, 10 сентября, в милицию поступили заявления из двух разных населенных пунктов об ограблении церквей в районе, – пояснили в пресс-службе.

Сначала к правоохранителям обратился настоятель храма в деревне Лядовичи (церковь «Святой Параскевы Сербской») и сообщил, что украдена икона и деньги из ящика для пожертвований. Вор проник в здание в период с 14.00 часов 8 сентября по 13.00 часов 10 сентября. Чтобы проникнуть внутрь церкви злоумышленник отжал стеклопакет.

Грабитель сорвал замок с двери запасного входа и так проник в храм. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Грабитель сорвал замок с двери запасного входа и так проник в храм. Фото: УВД Брестского облисполкома.

– Спустя два часа поступил еще один аналогичный звонок. На этот раз звонил священник из агрогородка Бродница, где располагается храм «Воздвижения Креста Господня». Священнослужитель рассказал, что из церкви похищены 8 икон. Преступление было совершено в период с 12.00 часов 9 сентября по 15.00 часов 10 сентября. Для того, чтобы войти в внутрь вор сорвал замок с двери «черного хода», – уточнили в УВД.

По факту кражи икон возбуждено уголовное дело, по факту хищения в Лядовичах проводится проверка. Оперативники разыскивают злоумышленников, если вам что-либо известно, сообщите в милицию по номеру 102.

Оперативное видео с места кражи денег из ящика для пожертвований в храме.

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