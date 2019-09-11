В итальянском Vogue опубликовали фото с конкурса «Мисс БНТУ»

Как думаете, что понравилось представителям журнала: белорусские девушки или «соцреализм»?

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На днях в онлайн-версии издания Vogue Italia появились фотографии, сделанные белорусским фотографом в Минске. Авторство фото принадлежит молодой фотохудожнице Марии Голяк, студентке Белорусского национального технического университета. С девушкой поговорило агентство «Минск-Новости».

В интернет-журнал попали сразу три снимка белоруски. Две фотографии – работы для конкурсной афиши «Мисс БНТУ - 2019», еще один снимок – кадр из фотосессии для подруги.

Одно фото было сделано для конкурсной афиши «Мисс БНТУ - 2019», другое - фотосессия подруги. Фото: vogue.it.

Интересно, что в этих фотографиях привлекло редакцию гламурного Vogue? Натуралистичность девушки, которая с широко распахнутыми глазами «пристроилась» у морозильника с рыбой (Прим.: кстати фото так и называется – Fish). Или, быть может, деловая грация девушек в разноцветных пиджаках, фоном для которых в одном из учебных залов белорусского вуза стали бархатные бордовые кресла и гипсовые «энгельсы» – соцреализм в 21 веке, не иначе!

Девушка скромно принимает поздравления, искренне отвечает, что работать в журнал ее, увы, пока не позвали и радуется: «Ректор университета Сергей Харитончик запостил новость о моем фото у себя в соцсетях. Приятно!».

А какое из трех фото вам больше всего понравилось?