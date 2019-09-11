Сельчанин украл у знакомого инструменты, а тот избил его до слепоты

Потерпевший решил расквитаться с обидчиком лично и теперь сядет за это в тюрьму. Фото: pixabay.com.

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О ЧП, которое произошло в деревне Городилово в Молодечненском районе, проинформировали в пресс-службе Миноблисполкома.

Двое закадычных друзей-сельчан, 60- и 63-летний мужчины, нередко гостили друг у друга за хмельным столом. В одну из таких посиделок старший приятель заприметил у товарища на веранде дорогие электроинструменты: углошлифмашинку и дрель. Инструментарий лежал без дела, и находчивый сельчанин решил приделать технике ноги. Улучив момент, когда друга не было дома, он украл «аппараты». Электродрель мужчина сменял на бутылку, а шлифмашинку арендовал другому односельчанину.

– Вскоре хозяину украденных инструментов они понадобились в работе, так была обнаружена пропажа. Мужчина обратился в милицию, предъявив гарантийные документы и оценив ущерб в 250 рублей, – пояснили в пресс-службе.

Когда злоумышленник был вычислен – пришел конец давней дружбе. Потерпевшего не устроило то, что против воришки возбуждено уголовное дело и грозит штраф в размере 765 рублей, он хотел расквитаться лично. Встретившись с обидчиком сельчанин набросился на него с кулаками.

– Из-за нанесенных бывшим другом телесных повреждений фигурант ослеп на правый глаз. Против драчуна возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет заключения, – добавили правоохранители.