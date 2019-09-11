2019-09-11T21:06:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанин украл у знакомого инструменты, а тот избил его до слепоты

Инцидент произошел в Молодечненском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Потерпевший решил расквитаться с обидчиком лично и теперь сядет за это в тюрьму. Фото: pixabay.com.Потерпевший решил расквитаться с обидчиком лично и теперь сядет за это в тюрьму. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О ЧП, которое произошло в деревне Городилово в Молодечненском районе, проинформировали в пресс-службе Миноблисполкома.

Двое закадычных друзей-сельчан, 60- и 63-летний мужчины, нередко гостили друг у друга за хмельным столом. В одну из таких посиделок старший приятель заприметил у товарища на веранде дорогие электроинструменты: углошлифмашинку и дрель. Инструментарий лежал без дела, и находчивый сельчанин решил приделать технике ноги. Улучив момент, когда друга не было дома, он украл «аппараты». Электродрель мужчина сменял на бутылку, а шлифмашинку арендовал другому односельчанину.

– Вскоре хозяину украденных инструментов они понадобились в работе, так была обнаружена пропажа. Мужчина обратился в милицию, предъявив гарантийные документы и оценив ущерб в 250 рублей, – пояснили в пресс-службе.

Когда злоумышленник был вычислен – пришел конец давней дружбе. Потерпевшего не устроило то, что против воришки возбуждено уголовное дело и грозит штраф в размере 765 рублей, он хотел расквитаться лично. Встретившись с обидчиком сельчанин набросился на него с кулаками.

– Из-за нанесенных бывшим другом телесных повреждений фигурант ослеп на правый глаз. Против драчуна возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет заключения, – добавили правоохранители.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Законно и справедливо»: в МВД прокомментировали решение суда в пользу минчанина, квартиру которого по ошибке разгромил ОМОН
С «билетом» на уток охотник подстрелил лося, ему грозит штраф более $3600
В итальянском Vogue опубликовали фото с конкурса «Мисс БНТУ»
В Ивановском районе ограбили две церкви, украдены 9 икон и подаяния
В Бобруйске во время приступа эпилепсии утонул рыбак
В Могилеве мужчина представился сотрудником датской компании и выманил у бизнесмена €20 тысяч
В Миорском районе пьяный водитель опрокинул бензовоз
«Будет из кого выбирать»: Ермошина про парламентские выборы
В Мозыре у девушки нога застряла в решетке от ливневки
В Шанхае в аэропорту задержали белоруса с 1,8 кг кокаина
Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля
Позвонила в милицию и сообщила, что убила человека: дачницу из Мозыря подозревают в убийстве и поджоге
Каждый четвертый житель Минска - пенсионер, и треть из них - работающие
Дожди и ветер: с выходных в Беларуси начнется осень
Правительство установило порядок определения крупного размера наркотиков и психотропов
Поезд сбил внедорожник на переезде в Осиповичах
«Звук взрыва как гром». Метеоры видели во всей Беларуси
«Белпочта» бесплатно отправит открытки в День города Минска
В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн
В Витебске отчима невесты приговорили к 11 годам за драку на свадьбе
Пресс-секретарь Лукашенко: «Откуда Tesla? С завода»
В Гомеле «Жигули» после столкновения с Opel вылетели на тротуар и сбили двух пешеходов
Под Толочином лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Opel Zafira