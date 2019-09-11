С «билетом» на уток охотник подстрелил лося, ему грозит штраф более $3600

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В понедельник, 9 сентября, егерь Калинковичского лесхоза нашел на территории хозяйства свежее «захоронение»: неизвестный прикопал останки лося. Следы браконьеры заметали, так как легально в последние дни никто не выходил на охоту на сохатого, проинформировали об инциденте в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Для разбирательства на место выехали сотрудники Мозырской райинспекции.

– Найденная шкура была изрешечена дробью, поэтому возникла версия, что убить животное мог охотник, который отправился добывать уток. Решено было проверить всех «утятников», которые промышляли в районе в эти дни, – пояснили в пресс-службе.

Инспекторы и следователи отправились в рейд по деревням. И вскоре злоумышленник был обнаружен. Им оказался житель деревни Гулевичи Калинковичского района. Сельчанин охотник, у него есть зарегистрированное ружье, которым он и добыл копытное. Дома на веранде у мужчины было обнаружено 153 килограмма свежей лосятины.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело. Ущерб нанесенный природе составил 7650 рублей.