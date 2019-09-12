В Минске насмерть разбился мотоциклист

На байке ехал и пассажир - он остался жив, но получил травмы

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В среду, 11 сентября, вечером - около 18.50 - водитель мотоцикла Honda погиб, разбившись в ДТП. Это произошло в Минске на улице Радиальной.

- Двигаясь в первой полосе для движения, мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд сначала на бордюрный камень, а затем - на столб и дерево. Водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в МВД.

На байке ехал и пассажир - он остался жив, но получил травмы. С ранениями пассажира забрала бригада скорой помощи. Допоздна на месте трагедии работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску, добавили в МВД.

Позже в Следственном комитете рассказали некоторые подробности аварии. Погибшему мотоциклисту было 29 лет. В СК просят отозваться очевидцев происшествия и позвонить по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.