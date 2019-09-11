«Законно и справедливо»: в МВД прокомментировали решение суда в пользу минчанина, квартиру которого по ошибке разгромил ОМОН

Мужчина несколько лет ходил по судам, чтобы добиться справедливости

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Все началось в августе 2016 года, когда бойцы ОМОН через балкон и выбив входную дверь провели задержание минчанина Дмитрия Середы. На глазах у маленькой дочери и жены мужчину положили лицом в пол надели наручники. Его подозревали в эксгибиционизме, но как оказалось неверно – в день вменяемого мужчине эпизода, он находился в 80 километрах от столицы, сообщали СМИ.

Спустя три года судом Заводского района принято решение компенсировать материальный вред, нанесенный Середе сотрудниками милиции – поврежденные балконную и входную двери, выбитые стекла в квартире мужчины.

– Обращаем внимание, что на момент задержания против Дмитрия Середы было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве против двух женщин. Одна из потерпевших указывала, что именно этот мужчина является злоумышленником, – проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Силовое задержание происходило 4 августа 2016 года, когда его причастность к совершению преступления не подтвердилась, мужчину освободили под обязательство о явке.

– Объективно действия сотрудников угрозыска во время задержания не соответствовали складывающейся обстановке, также и избранная ими тактика поддержки спецподразделений была неверной, – признали в МВД.

Уточняется, что против сотрудников, принимавших решения о задержаниях, и руководства ведомственного контроля по итогам служебной проверки приняты меры дисциплинарной ответственности.

– Кроме того, в ведомстве приняты дополнительные меры с целью недопущения подобных ситуаций. А в МВД на данный момент ведется определенная работа для совершенствования порядка и оснований применения спецподразделений при оказании силовой поддержки, – подытожили в пресс-службе.

В свою очередь министр внутренних дел Юрий Караев сказал: «Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда».