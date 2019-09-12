В Ляховичах эвакуировали 92 человека из-за пожара в спортзале

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В среду, 11 сентября, днем спасателям сообщили о пожаре в спортивном зале, принадлежащем аграрному колледжу, в Ляховичах. В результате пожара огнем оказался поврежден светильник, также закопчены стены и потолок. Причина пожара пока устанавливается, но, судя по всему, к возгоранию привело короткое замыкание.

- До прибытия подразделений администрация эвакуировала из здания 92 человека - из них 62 учащихся и 30 работников, - сообщается в суточной сводке Брестского областного УМЧС.

Всего в регионе за сутки было зарегистрировано три пожара, огнем повреждено два строения. К счастью, пострадавших нет.