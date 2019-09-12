Официально: уровень безработицы в Беларуси - 0,3%

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Министерство труда и социальной защиты Беларуси опубликовало свежую статистику. По официальным данным, уровень зарегистрированной безработицы снизился и составил всего 0,3%.

По информации Минтруда и соцзащиты, на учете состоит чуть меньше 12 тыс. безработных. В то же время наниматели заявляют о наличии более 90 тыс. вакансий. В ведомстве также рассказали, что с начала 2019 года по август включительно за содействием в трудоустройстве обратилось свыше 128 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 64,5 тыс. человек.

- В январе - августе на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 96,4 тыс. человек, или 66,3% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 46,1 тыс. безработных, - говорят в Минтруда.

Кстати, 100 семей безработных переселились на новое место жительство ради того, чтобы получить работу.