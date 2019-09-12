Лукашенко - послам: "Выборы пройдут по мировым стандартам"

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Президент Беларуси 12 сентября, принимая верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Евросоюза, заявил, что парламентские выборы в стране пройдут в соответствии с мировыми стандартами.

- Вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Церемония прошла во Дворце Независимости. Верительные грамоты президент Беларуси получил от новых послов Великобритании, Германии, России, Латвии, Швейцарии, Хорватии, а также Болгарии, Гватемалы, Казахстана, Кыргызстана, Танзании, Эфиопии и представителя Европейского союза.