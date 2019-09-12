ДТП с пятью погибшими: водитель был пьян, а в салоне ехали 10 человек

В ДТП в Березовском районе погибли пять человек. Фото: СК

Водитель и все пассажиры не были пристегнуты

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Завершено расследование ДТП в Березовском районе, в результате которого погибли пять человек - трое детей, мужчина и женщина. Трагедия произошла 7 июля: 31-летний житель Белоозерска на «Мерседесе» ехал по гравийной дороге со скоростью около 90 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, машина съехала в мелиоративный канал и перевернулась.

Несмотря на наличие только четырех посадочных мест, в салоне находились 10 человек, в том числе трое детей, рассказывает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

- Водитель и все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В крови водителя установлено наличие этилового спирта в концентрации 1,59 промилле, - говорит представитель УСК.

Водитель остался жив, и сейчас его будут судить за «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, следствие выяснило, что участок дороги, на котором произошло ДТП, имеет спуск к водоему и крутой поворот налево, но никаких заграждений и знаков здесь не установлено. После представления СК барьерное ограждение и знак «Опасный поворот» были установлены.