Карточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентября

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16 и 21 сентября в период времени с 2 часов ночи до 5 часов утра будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр», рассказали на предприятии. Из-за проведения работ в этот промежуток времени карточки могут не работать.

Специалисты приносят извинения за возможные неудобства и предупреждают о том, что кратковременные перерывы могут быть в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли. Кроме того, карточки могут не работать в банкоматах, инфокиосках и других устройствах самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.