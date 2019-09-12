2019-09-12T12:01:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Карточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентября

С 2 часов ночи до 5 часов утра будут проводиться технологические работы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Карточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентябряКарточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентябряФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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16 и 21 сентября в период времени с 2 часов ночи до 5 часов утра будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр», рассказали на предприятии. Из-за проведения работ в этот промежуток времени карточки могут не работать.

Специалисты приносят извинения за возможные неудобства и предупреждают о том, что кратковременные перерывы могут быть в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли. Кроме того, карточки могут не работать в банкоматах, инфокиосках и других устройствах самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.

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