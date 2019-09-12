Почти 100 боеприпасов нашли в Витебском районе

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Около 100 боеприпасов времен Второй мировой войны нашли в Витебском районе. Это произошло 10 сентября в лесу возле деревни Лучиновка.

Найденный арсенал включает 2 артиллерийских снаряда 76 мм, 73 артиллерийских снаряда 45 мм, 2 гранаты Ф-1, а также 12 гранат РТД-33 и одну минометную мину 82 мм. Помимо этого, военные обнаружили схрон с 60 артиллерийскими взрывателями и двумя гильзами с капсюльной втулкой. Все эти боеприпасы пролежали в земле со времен боевых действий.

Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 Внутренних войск МВД Беларуси.