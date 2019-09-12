Фотофакт: картофелина весом в 1,5 кг выросла в Барановичском районе

В Барановичском районе уродила вот такая гигантская бульба. Фото: «Наш край»

Вот это урожай!

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Картошку весом в полтора кило на дачном участке вырастил Николай Богатко из Барановичей. Урожай он собрал в деревне Мицкевичи, где стоит родительский дом.

- Там мы сажаем картофель, овощи. Урожай, несмотря на все сюрпризы погоды, неплохой. Особенно порадовала картошка. Вес многих клубней доходил до килограмма, - рассказывает Николай Богатко районной газете «Наш край».

Но одна картофелина удивила так удивила! Весы показали 1 кг 615 г!

По словам дачника, огромная бульба - это плод сорта белорусской селекции "Уладар".