Стало известно, как будет ходить транспорт в Минске на День города Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Информацию об организации работы пассажирского транспорта по обслуживанию праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Минска 13-15 сентября, опубликовало предприятие «Столичный транспорт и связь».

В частности, запланировано увеличение количества подвижного состава на нескольких маршрутах, также изменится интервал движения поездов на 1 и 2 линиях метрополитен. В субботу, 14 сентября в период с 06:00 до 20:00 интервал составит 5 минут, а с 20:00 до 24:00 - 3 минуты. В воскресенье, 15 сентября, с 08:00 до 17:00 интервал будет 4 минуты, а с 17:00 до 24:00 -5 минут.

Стоит иметь в виду, что уже в пятницу с 12:00 до 21:00 и в субботу с 09:00 до 23:00 отменяется высадка и посадка пассажиров на остановке «Дворец спорта».

Также минчан и гостей города предупреждают о том, что 14 сентября примерно с 11:30 до 13:30 по пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей и пр. Машерова будет приостанавливаться движение пассажирского транспорта - из-за мотопарада. По этой же причине с 13:30 до 14:00 будет закрыт пр. Победителей на участке от пр. Машерова до пр. Независимости.

Кроме того, изменятся маршруты движения наземного пассажирского транспорта из-за проведения мероприятия H.O.G. Rally Minsk 2019, международных соревнований «Минский полумарафон», праздничных мероприятий, посвященных «Дню танкиста».