Лукашенко: Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси 12 сентября назначил новых послов страны и дал согласие на назначение председателей райисполкомов, а также двух предприятий. Во время церемонии Александр Лукашенко рассказал о своем видении будущего госаппарата Беларуси.

- Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну, - цитирует президента его пресс-служба.

Такими людьми, по словам Лукашенко, должны быть послы:

- Чтобы не получилось, как тогда у нас - в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их. Непонятно, на кого работали.

Президент уверен, что МИД должен быть мощным ведомством и там должны работать перспективные люди.