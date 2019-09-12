2019-09-12T14:08:10+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о Савиных: Дипломаты должны быть в парламенте

Бывший посол Беларуси в Турции намерен баллотироваться на предстоящих выборах
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко о Савиных: «Дипломаты должны быть в парламенте»Лукашенко о Савиных: «Дипломаты должны быть в парламенте»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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При назначении 12 сентября новых послов Беларуси президент Александр Лукашенко поговорил с главой МИД Владимиром Макеем о бывшем после Беларуси в Турции Андрее Савиных, который получил там ранение. Он намерен баллотироваться в парламент на предстоящих выборах. Диалог президента и министра процитировала пресс-служба Лукашенко.

- Дипломаты должны быть в парламенте. Тем более организовывать надо будет дипломатическую работу. А если не изберут, мы видим его где-то? - спросил президент.

- Это его инициативное предложение. Я сказал: ради бога, ваша воля. Но я его видел на должности одного из ведущих главных управлений МИД, - ответил Макей.

Министр считает, что Савиных не пропадает, что он постоянно интересуется, «ищет что-то новое».

- Если изберут, это будет не хуже. В парламенте нужен человек, с которым МИД должен постоянно быть в контакте, - подытожил Лукашенко.

Глава ведомства добавил, что у бывшего посла есть «очень интересные идеи» о том, как повысить уровень парламента и как более широко работать на международной арене.

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