Лукашенко: Отношения с Евросоюзом значительно улучшились

ЕС не требует от Беларуси выбора между Востоком и Западом

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Во время церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств президент Беларуси заявил, что отношения страны с Европейским союзом значительно улучшились:

- В последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с ЕС, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, Евросоюз для Беларуси - важный источник инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики. Лукашенко подчеркнул, что руководство страны нацелено на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Однако «Евросоюз от нас этого и не требует», - отметил президент.

Лукашенко уверен, что отношениям Беларуси с ЕС помог бы прогресс в европейской и евразийской интеграции.