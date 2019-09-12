В Буда-Кошелевском районе на перемене умер 14-летний школьник

Ребенок был из многодетной семьи

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В деревне Николаевка Буда-Кошелевского района случилась беда. Утром в четверг в местной школе умер 9-классник. 14-летнему мальчика стало плохо на перемене. В деревню вызвали «скорую», но спасти ребенка не успели. Правоохранители проводят разбирательство.

Как рассказали KP.BY в Николаевском детсаде-средней школе, происшествие стало шоком для педагогов:

- Никто даже не может предположить, что могло случиться. Ребенок хороший, и семья благополучная, многодетная, на хорошем счету, - говорят в школе. - Не слышали, чтобы парень когда-то жаловался на здоровье.

Владислав ходил в 9-й класс вместе со своим братом-близнецом. Они - младшие дети в семье. А всего супруги воспитывали шестерых детей.

Причина смерти ребенка пока не известна, проводятся экспертизы.