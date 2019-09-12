В Мозыре пассажир и водитель автобуса избили велосипедиста

Мужчина хотел выяснить, кто ему плюнул в лицо, но в ответ получил тумаки

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Неприятный инцидент произошел недавно в Мозыре. Там на улице Пролетарской местный житель выехал на велопрогулку и получил плевок в лицо. Это случилось после того, как велосипедист поровнялся с автобусом ПАЗ. Как раз в это время пассажир плюнул в окно и попал на велосипедиста. Случайно или специально - выясняют правоохранители.

Но этим делом не закончилось. Велосипедиста, конечно, оскорбил этот инцидент, и он догнал автобус, который остановился, чтобы высадить пассажиров. Начали выяснять отношения. В итоге, вместо извинений, пассажир и сам водитель автобуса избили велосипедиста да еще и повредили его двухколесное транспортное средство. Потерпевшему от хулиганов мужчине не оставалось ничего другого, как позвонить в милицию.

- Сотрудники патрульно-постовой службы выбыли на место происшествия, выяснили, что автобус служебный и принадлежит одному из предприятий. Его обнаружили на одной из стоянок. Личности подозреваемых установили. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, - рассказал «КП» официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, на глазах которых произошло злостное хулиганство. Обидчикам велосипедиста грозит лишение свободы.