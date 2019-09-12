2019-09-12T16:32:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорус украл биткоины на сумму свыше 50 тыс. долларов

СК расследует дело о хищении криптовалюты
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорус украл биткоины на сумму свыше 50 тыс. долларовБелорус украл биткоины на сумму свыше 50 тыс. долларовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Главное следственное управление Следственного комитета расследует необычное для Беларуси уголовное дело - о хищении биткоинов.

- По данным следствия, гражданин Беларуси с использованием вредоносного программного обеспечения получал доступ к учетных записям пользователей различных интернет-ресурсов. Далее им проводились онлайн-операции по хищению криптовалюты биткоин со счетов на общую сумму более 50 тысяч долларов США. Всего же в ходе следствия было установлено более 500 эпизодов противоправной деятельности, - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Причиненный ущерб был полностью возмещен в ходе расследования, рассказала в прямом эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.

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