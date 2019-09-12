Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле

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Правоохранителям Беларуси и Израиля удалось предотвратить вывоз девушек для занятия проституцией. Претенденток для преступного бизнеса 58-летний мужчина искал в Минске и Вилейке. Выбирал малообеспеченных девушек через сайты знакомств. А затем предлагал оказывать сексуальные услуги в Израиле.

- Мужчина оформлял для девушек приглашения, покупал через других лиц в Израиле авиабилеты, инструктировал, как пройти пограничный контроль в аэропорту Тель-Авива, чтобы не вызвать подозрений. А затем получал материальное вознаграждение, - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

По прибытии девушек в Тель-Авив их встречали в аэропорту, отвозили и размещали в съемных квартирах. Всего правоохранители нашли семь таких белорусских девушек. Кроме того, полиция Израиля установила еще трех граждан своей страны, которые помогали белорусу в осуществлении незаконной деятельности. Их задержали одновременно с белорусом - соответственно, в Израиле и РБ, рассказала в прямом эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.