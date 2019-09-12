2019-09-12T17:20:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле

Выбирал малообеспеченных девушек через сайты знакомств
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Мужчина задержанМужчина задержанФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Правоохранителям Беларуси и Израиля удалось предотвратить вывоз девушек для занятия проституцией. Претенденток для преступного бизнеса 58-летний мужчина искал в Минске и Вилейке. Выбирал малообеспеченных девушек через сайты знакомств. А затем предлагал оказывать сексуальные услуги в Израиле.

- Мужчина оформлял для девушек приглашения, покупал через других лиц в Израиле авиабилеты, инструктировал, как пройти пограничный контроль в аэропорту Тель-Авива, чтобы не вызвать подозрений. А затем получал материальное вознаграждение, - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

По прибытии девушек в Тель-Авив их встречали в аэропорту, отвозили и размещали в съемных квартирах. Всего правоохранители нашли семь таких белорусских девушек. Кроме того, полиция Израиля установила еще трех граждан своей страны, которые помогали белорусу в осуществлении незаконной деятельности. Их задержали одновременно с белорусом - соответственно, в Израиле и РБ, рассказала в прямом эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус украл биткоины на сумму свыше 50 тыс. долларов
В Мозыре пассажир и водитель автобуса избили велосипедиста
В Буда-Кошелевском районе на перемене умер 14-летний школьник
Лукашенко: Отношения с Евросоюзом значительно улучшились
Стало известно, как будет ходить транспорт в Минске на День города
Лукашенко о Савиных: Дипломаты должны быть в парламенте
Лукашенко: Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время
Фотофакт: картофелина весом в 1,5 кг выросла в Барановичском районе
Почти 100 боеприпасов нашли в Витебском районе
Карточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентября
ДТП с пятью погибшими: водитель был пьян, а в салоне ехали 10 человек
Лукашенко - послам: "Выборы пройдут по мировым стандартам"
Официально: уровень безработицы в Беларуси - 0,3%
В Ляховичах эвакуировали 92 человека из-за пожара в спортзале
В Беларуси впервые пройдет фестиваль людей среднего возраста
В Минске насмерть разбился мотоциклист
«Законно и справедливо»: в МВД прокомментировали решение суда в пользу минчанина, квартиру которого по ошибке разгромил ОМОН
С «билетом» на уток охотник подстрелил лося, ему грозит штраф более $3600
Сельчанин украл у знакомого инструменты, а тот избил его до слепоты
В итальянском Vogue опубликовали фото с конкурса «Мисс БНТУ»