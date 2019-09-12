2019-09-12T17:37:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян

Для маскировки граждане РФ официально открыли частное предприятие
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске накрыли тайную лабораторию россиянВ Минске накрыли тайную лабораторию россиянФото: Оксана БРОВАЧ
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Управление СК по Минской области расследует уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Лабораторию по производству особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PНР организовали трое граждан России.

- Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства). На самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов, - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Оперативники задержали мужчин и изъяли свыше 20 кг особо опасных психотропов, больше 1,5 тонн веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогое лабораторное оборудование, рассказала в прямом эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.

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