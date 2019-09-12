2019-09-12T18:17:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч

Злоумышленника задержали
Надежда БУТОВИЧ
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Семьи не было дома почти две недели, за это время квартиру обчистили. Фото: УВД Брестского облисполкома.Семьи не было дома почти две недели, за это время квартиру обчистили. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Сотрудники угрозыска РОВД Бреста на днях расследовали кражу в Московском районе областного центра, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В милицию обратилась брестчанка, которая сообщила, что пока семьи не было дома, кто-то обчистил их квартиру. Вор проник в жилище в период с 24 августа по 4 сентября – унес все самое ценное.

– Из квартиры горожан были украдены деньги и золотые украшения. Сумма похищенной наличности превысила 8 тысяч долларов, еще вор унес семь дорогих ювелирных изделий, – пояснили в пресс-службе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить злоумышленника. Им оказался 37-летний рецидивист, брестчанин нигде не работает и ранее имел судимость. Сейчас фигурант задержан, против него возбуждено уголовное дело по подозрению в крупной краже.

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