В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на «зебре»

Переходить дорогу нужно будет без капюшона, наушников и гаджета в руке. Фото: pixabay.com.

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В мае 2019 года в Беларуси общественность активно обсуждала проект изменений указа, связанного с мерами повышения безопасности на дорогах. На данный момент, документ уже подкорректирован и направлен в госорганы на согласование, проинформировали belta.by в УГАИ МВД.

Последняя редакция ПДД предусматривает введение новых терминов сообразно реалиям и, соответственно, новой «порции» запретов. Например, пешеходам при выходе на дорогу запретят «совершать действия угрожающие безопасности». Или иными словами будет нарушением: переходить проезжую часть, надев наушники, натянув капюшон, или уткнувшись в телефон. Внимание пешеходов ничто не должно отвлекать!

А вот велосипедисты и «водители» электросамокатов на «зебрах» станут быстрее, им будет разрешено не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Но, если «зебра» есть, а светофора нет – придется идти пешком.

– Также изменения были продиктованы развитием технологий. Вводится термин «средства персональной мобильности», категория включает все устройства с двигателем (Прим.: электросамокаты, гироскутеры, моноколеса). Для них вводится ограничение по скорости – 25 километров в час максимум. Однако управляют таким транспортом не водители, а все-таки пешеходы. И двигаться они смогут только по велодорожкам или тротуарам без помех для других пешеходов, – пояснили в пресс-службе.

Такие «электрокаты» должны оборудоваться датчиком ограничения скорости. А при отсутствии его участие в дорожном движении недопустимо. При скорости больше 25 километров в час можно будет гонять только на огражденных спецплощадках.

Если пешеходный переход со светофором, велосипедистом можно будет не спешиваться. Фото: pixabay.com.

Еще на дорогах Беларуси в ближайшее время появится знак «зоны с ограничением максимальной скорости».

– Во многих странах выделяются такие зоны. Обычно устанавливается ограничение в 30 километров в час. Это чаще всего делается в городах, на небольших улочках, чтобы не дублировать «на каждом шагу» знак ограничения скорости или делать дополнительные неровности, – уточнили правоохранители.

Кроме того, на постоянной основе в ПДД установятся периоды «езды со светом»: с 25 по 5 июня, а также с 25 августа по 5 сентября.

– Сейчас водители возмущаются штрафам, мол, не слышали об акции «Внимание – дети!». Поэтому решено прописать это в правилах, – прокомментировали в УГАИ.