«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов

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ЧП в Жлобинском районе произошло во вторник, 10 сентября, проинформировали в пресс-службе УМЧС Гомельской области.

Со спутника в центр управления пришла информация о тепловой аномалии в пойме Днепра. Проверить обстановку выехали работники лесхоза, которые подтвердили: огнем объяты трава и кустарники примерно на 7 гектарах рядом с деревней Городок.

– Ликвидировать возгорание выехали подразделения МЧС, лесники и работники местного сельхозпредприятия. Ситуацию усугубляла жаркая погода, труднодоступность и заболоченности местности, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, огнем занялся ближайший лес. Шесть часов потребовались для ликвидации ЧС. В тушении были задействованы 6 единиц техники МЧС и 17 спасателей, 16 машин и 55 работников лесхоза, а также 2 единицы техники и 2 работника агропредприятия.

– В итоге огнем уничтожен гектар леса и 7 гектаров травы. Скорее всего пожар произошел из-за костра, который на берегу реки оставили рыбаки или отдыхающие, – уточнили в УМЧС.

В пресс-службе напомнили, ежедневно в Гомельской области пожарные выезжают на возгорания сухой травы или палы мусора на открытых территориях. Граждан просят проявлять бдительность и осторожность, не разжигать огонь.