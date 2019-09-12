2019-09-12T20:05:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной

Мужчина страдал из-за того, что она его бросила, и хотел отмстить
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина зажигалкой поджег сиденье, а пламя захватило весь салон. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Мужчина зажигалкой поджег сиденье, а пламя захватило весь салон. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Ночью со среды 11 сентября на четверг 12 сентября сгорела иномарка на проспекте Рокоссовского, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

О горящем автомобиле сообщили очевидцы примерно в 00.00 часов. Сообщалось что рядом с 7 домом горит легковая «Рено».

– Поджигатель попытался скрыться с места преступления, но далеко уйти не смог. 61-летнего злоумышленника задержали сотрудники Ленинского РУВД, – сообщили в пресс-службе.

Мужчина отпираться не стал, сказал, что был пьяным и из мести камнем разбил стекло в машине бывшей возлюбленной и зажигалкой поджег сидение. Когда пламя полностью охватило салон, попытался сбежать.

– Фигурант признался, что совершил поджег из-за ссоры с бывшей сожительницей, которая его бросила. В момент задержания медосвидетельствование выявило в выдыхаемом воздухе хулигана 3 промилле, – добавили в ГУВД.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по уголовной статься 186 (Прим.: угроза убийством), тогда он тоже хотел расквитаться с сожительницей.

Дело передано на правовую оценку.

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