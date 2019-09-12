2019-09-12T20:42:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW

Водитель сбил светофор, выбежал из машины и попытался убежать
Надежда БУТОВИЧ
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После ДТП водитель попытался убежать, но его догнал гаишник. Фото: стоп-кадр.После ДТП водитель попытался убежать, но его догнал гаишник. Фото: стоп-кадр.
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ДТП произошло в райцентре на Брестчине ночью 11 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Примерно в 23.30 часов в Барановичах в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что по городу ездит пьяный водитель на «БМВ». Вскоре машину с таким регистрационным знаком заметил экипаж ГАИ на улице Притыцкого. Инспекторы включили красный и синий маячки и начали преследование.

– Водитель не реагировал на законные требования об остановке, а наоборот ускорился и попытался скрыться. Началось преследование, в какой-то момент, скрываясь по ночным улицам города, нетрезвый мужчина не справился с управлением, и иномарка на повороте слетела с дороги и врезалась в опору светофора, – пояснили в пресс-службе.

На видео, которое опубликовало МВД видно, как после ДТП водитель открывает дверцу и пытается сбежать с места происшествия. Однако один из инспекторов догоняет и арестовывает беглеца.

– Нарушителем оказался 22-летний житель города. Молодой человек признался, что сначала выпил дома 300 граммов водки, а потом поехал в магазин за добавкой. Машину ГАИ с включенными проблесковыми маячками он видел, но решил не останавливаться, боясь ответственности, – уточнили в МВД.

Концентрация алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составила 1,2 промилле. Против фигуранта составлены административные протоколы, его машину отогнали на штрафстоянку.

В Барановичах задержали пьяного за рулем.Подробности - в телеграмм-канале МВД

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