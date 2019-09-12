«Стаж – 27 лет, ущерб – 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине

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Пресс-служба предприятия на официальной страничке во «ВКонтакте» проиллюстрировала Директиву №1 в действии.

Администраторы подвели итоги последнего трудового месяца лета и с пометкой печальные новости и под хэштегами «стоила ли игра свеч», «директива 1» и «nocomment» специалисты рассказали о дисциплинарных нарушениях на БМЗ в Жлобине, случившихся в августе.

– В прошедшем месяце с предприятия по Директиве №1 были уволены 4 работника. Двое лишились работы за прогулы, еще двое уволены за хищения, – пояснили на предприятии.

Как оказалось, мастер завода потерял работу за попытку вынести с территории предприятия почти 1,3 килограмма лимонной кислоты. Ущерб составил 2 рубля 51 копейку. Так заводчанин с 10-летним стажем стал безработным.

– Вторым нарушителем оказалась женщина, которая отработала на Белорусском металлургическом заводе 27 лет. После очередной рабочей смены оператор дистанционного пульта управления шла, как и все, через проходную. Ее попросили открыть сумочку – внутри оказалось 250 миллилитров жидкого моющего раствора. Ущерб составил 17 копеек. Заводчанку уволили, – подытожили представители БМЗ.

Публикация вызвала массу откликов среди участников группы (Прим.: на страничку предприятия подписано почти 8000 человек). «За крошку выгнали!», «Почему за $500 тысяч не уволили начальство, раз за 17 копеек увольняете?!», «Вот это ущерб – 17 копеек!»: возмутились комментаторы.

– Каждый из нас может быть не согласен с такой мерой, как увольнение за любую попытку хищения. Но это правило, которое каждому доводится при трудоустройстве. И каждый из нас это правило принимает. Но новость скорее не о том. Выше писали про зарплаты... Не думаю, что у «героев» поста они такие маленькие были, чтобы не купить лимонной кислоты или моющего, – рассудил комментаторов Александр Олесик, пресс-секретарь предприятия.

А вы как считаете мера слишком жестокая или справедливая?

Напомним, в феврале 2019 года топ-менеджера БМЗ приговорили к 7 годам за взятки. А в апреле КГК выявил, что на предприятии оборудование, поставленное для модернизации сдали на металлолом – ущерб в размере 80 тысяч долларов.