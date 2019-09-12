2019-09-12T21:48:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Полоцком 68-летний водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку

Лобовое столкновение в Полоцком районе
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель на повороте выехал за пределы полосы. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.Водитель на повороте выехал за пределы полосы. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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Об аварии, которая произошла в среду, 11 сентября, на территории Полоцкого района, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Вечером, примерно в 18.00 часов, на автотрассе направлением Полоцк – Ушачи в ДТП попали два автомобиля.

– Столкновение случилось недалеко от деревни Заскорки на Полоччине. По автодороге на «Фольксваген Пассат» проезжал 68-летний водитель. На закруглении трассы пожилой мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ему не удалось избежать столкновения со встречным «УАЗ», которым управлял 28-летний водитель, – пояснили в пресс-службе.

В аварии пострадал водитель иномарки. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в травматологию центральной горбольницы Новополоцка.

По факту ДТП ведется проверка.

В ГАИ напоминают водителям, что любой маневр на проезжей части может нести необратимые последствия для всех участников движения. И просят неукоснительно соблюдать ПДД, всегда убеждаться в безопасности маневров.

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