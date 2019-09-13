КП Беларусь
Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Но только один день - 22 сентября
Минчанам предлагают провести один день без автомобиляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Беларусь не остается в стороне: каждый год проходят акции, опросы, велопарады, конференции и мероприятия для популяризации общественного транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и привлечения внимания к проблемам экологии.
А чтобы мотивировать минских водителей оставить автомобили на день дома, им разрешили 22 сентября ездить на общественном транспорте бесплатно. Акция распространяется и на наземный транспорт, и на метрополитен.
- Вместо билета нужно предъявить водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль, - пишет belta.by cо ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.