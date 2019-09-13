Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Минчанам предлагают провести один день без автомобиля Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Но только один день - 22 сентября

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22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Беларусь не остается в стороне: каждый год проходят акции, опросы, велопарады, конференции и мероприятия для популяризации общественного транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и привлечения внимания к проблемам экологии.

А чтобы мотивировать минских водителей оставить автомобили на день дома, им разрешили 22 сентября ездить на общественном транспорте бесплатно. Акция распространяется и на наземный транспорт, и на метрополитен.

- Вместо билета нужно предъявить водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль, - пишет belta.by cо ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.