2019-09-13T10:56:55+03:00
Минск
КП Беларусь

Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Но только один день - 22 сентября
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Минчанам предлагают провести один день без автомобиляМинчанам предлагают провести один день без автомобиляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Беларусь не остается в стороне: каждый год проходят акции, опросы, велопарады, конференции и мероприятия для популяризации общественного транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и привлечения внимания к проблемам экологии.

А чтобы мотивировать минских водителей оставить автомобили на день дома, им разрешили 22 сентября ездить на общественном транспорте бесплатно. Акция распространяется и на наземный транспорт, и на метрополитен.

- Вместо билета нужно предъявить водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль, - пишет belta.by cо ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатели с помощью авиации потушили сложные лесные пожары на Полесье
Под Гомелем женщину высадили из машины из-за ссоры, и ее сбил автомобиль
В детском онкоцентре окна мыли Человек-паук, Бэтмен и Черепашки-ниндзя
В Новополоцке алабай укусил 4-летнего ребенка, который ударил пса палкой
В Ивацевичах на территории отдела милиции нашли 56 минометных мин времен войны
В Гомельском районе спасатели вытащили съехавший в озеро автомобиль
В Минске молодой водитель не уступил дорогу, врезался в «Мерседес» и выехал на тротуар
Под Полоцком 68-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку
«Стаж - 27 лет, ущерб - 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине
Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW
61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной
«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов
В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на зебре
Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле