2019-09-13T11:15:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске молодой водитель не уступил дорогу, врезался в «Мерседес» и выехал на тротуар

ДТП произошло 12 сентября в микрорайоне Курасовщина
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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ДТП в Курасовщине: пострадал 19-летний водитель. Фото: ГАИ Минска.ДТП в Курасовщине: пострадал 19-летний водитель. Фото: ГАИ Минска.
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Авария произошла 12 сентября около 20 часов на улице Корженевского. По предварительной информации, 19-летний водитель «Пежо» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Мерседесу», который ехал по главной.

Машины столкнулись, и «Пежо» вынесло на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. Молодого водителя госпитализировали, владелец «Мерседеса» не пострадал.

Известно, что водитель «Пежо» получил водительское удостоверение 9 месяцев назад.

Следственный комитет, эксперты и ГАИ восстанавливают картину ДТП и ищут очевидцев этого происшествия. Тех, кто может что-то сообщить об этой аварии, просят позвонить в управление Следственного комитета по Минску по номерам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.

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