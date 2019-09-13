2019-09-13T11:37:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельском районе спасатели вытащили съехавший в озеро автомобиль

Никто не пострадал
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Водитель съехала в озеро - машину доставали спасатели. Фото: МЧСВодитель съехала в озеро - машину доставали спасатели. Фото: МЧС
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ЧП произошло 12 сентября. Около 10 утра в службу спасения поступил звонок с просьбой помочь вытащить из озера автомобиль. Оказалось, водитель Daewoo Leganza не справилась с управлением и съехала в озеро. Это произошло в Гомельском районе возле деревни Тереничи.

На место выехала водолазно-спасательная служба МЧС. С помощью лебедки спасатели достали автомобиль из озера. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

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