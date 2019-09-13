В Ивацевичах на территории отдела милиции нашли 56 минометных мин времен войны

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Очередная находка времен Второй мировой: на территории Ивацевичского РОВД нашли мины и взрыватели.

Боеприпасы лежали в земле и обнаружились только во время прокладки водопровода. Рабочие ПМК сразу сообщили об этом в дежурную часть. На место вызвали саперов из барановичской в/ч 7404. Они раскопали 56 минометных мин калибра 82 мм и 18 минометных взрывателей, уточняют в МВД.

Мины вывезли на полигон и обезвредили. Никто не пострадал.

Также на стройке во время земляных работ нашли боеприпасы в Барановичах. Там раскопали 20 гильз и винтовку времен Великой Отечественной. Саперно-пиротехническая бригада их уничтожила.