В Новополоцке алабай укусил 4-летнего ребенка, который ударил пса палкой

Собака проявила агрессию к ребенку, с которым живет в одной семье. Фото: pixaby.com

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В больницу после укусов собаки ребенок попал 11 сентября.

Мальчик с родителями был в гостях у родственников в Новополоцке. С собой его родители взяли и собаку, которая живет в этой семье.

Алабай укусил мальчика после того, как тот ударил ее палкой. До этого собака лежала возле дома. Отец отвез сына в больницу, чтобы место укуса осмотрели врачи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Новополоцкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования ребенка. Назначена судмедэкспертиза.

- Со слов отца ребенка, собака у них уже более 5 лет, таких случаев раньше не было, - дополняют в Следственном комитете.