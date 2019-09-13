2019-09-13T14:01:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В детском онкоцентре окна мыли Человек-паук, Бэтмен и Черепашки-ниндзя

Так альпинисты и волонтеры решили поднять настроение детям
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Никогда еще в онкоцентре не мыл окна Человек-паукНикогда еще в онкоцентре не мыл окна Человек-паук
Изменить размер текста:

Такая простая и добрая идея - не рекламная акция. Это простое желание немного порадовать деток в онкоцентре. Фотографиями супергероев, которые моют окна в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах поделились в группе в ВК «Врачи Беларуси».

- Дети смеялись, смущались, хохотали. Были в восторге - это главное, - рассказал "Комсомолке" один из супергероев Константин Поляк, который и задумал порадовать деток. - У всех героев нашлись свои поклонники.

Вся команда супергероев в сборе!

Вся команда супергероев в сборе!

Константин - индивидуальный предприниматель, занимается альпинизмом.

- Я нашел коллег, которые согласились помочь и с командой волонтеров "Мы Есть" смогли выйти на администрацию онкоцентра, - говорит Константин. - Это заслуга всей команды - без ребят ничего бы не получилось. Вот теперь думаю, где ещё детей порадовать!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатели с помощью авиации потушили сложные лесные пожары на Полесье
Под Гомелем женщину высадили из машины из-за ссоры, и ее сбил автомобиль
В Новополоцке алабай укусил 4-летнего ребенка, который ударил пса палкой
В Ивацевичах на территории отдела милиции нашли 56 минометных мин времен войны
В Гомельском районе спасатели вытащили съехавший в озеро автомобиль
В Минске молодой водитель не уступил дорогу, врезался в «Мерседес» и выехал на тротуар
Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Под Полоцком 68-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку
«Стаж - 27 лет, ущерб - 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине
Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW
61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной
«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов
В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на зебре
Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле