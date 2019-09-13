В детском онкоцентре окна мыли Человек-паук, Бэтмен и Черепашки-ниндзя

Никогда еще в онкоцентре не мыл окна Человек-паук

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Такая простая и добрая идея - не рекламная акция. Это простое желание немного порадовать деток в онкоцентре. Фотографиями супергероев, которые моют окна в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах поделились в группе в ВК «Врачи Беларуси».

- Дети смеялись, смущались, хохотали. Были в восторге - это главное, - рассказал "Комсомолке" один из супергероев Константин Поляк, который и задумал порадовать деток. - У всех героев нашлись свои поклонники.

Вся команда супергероев в сборе!

Константин - индивидуальный предприниматель, занимается альпинизмом.

- Я нашел коллег, которые согласились помочь и с командой волонтеров "Мы Есть" смогли выйти на администрацию онкоцентра, - говорит Константин. - Это заслуга всей команды - без ребят ничего бы не получилось. Вот теперь думаю, где ещё детей порадовать!