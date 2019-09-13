2019-09-13T14:11:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гомелем женщину высадили из машины из-за ссоры, и ее сбил автомобиль

Ее доставили в больницу
Поделиться:
Женщина попала под колеса «Мерседеса». Фото: УВД Гомельского облисполкома.Женщина попала под колеса «Мерседеса». Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Женщину сбили на трассе М5 под Гомелем. Это произошло 12 сентября около 20 часов вечера.

По информации УВД Гомельского облисполкома, женщину высадили на дороге из машины ее родственники, которые ехали в агрогородок Еремино. Перед этим между ними произошел конфликт. Женщина вышла из автомобиля вблизи агрогородка Красное. Дальше она шла пешком.

Машина ее сбила, когда пешеход пыталась перейти дорогу на другую сторону. По предварительной информации, она была пьяна.

Сейчас она находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатели с помощью авиации потушили сложные лесные пожары на Полесье
В детском онкоцентре окна мыли Человек-паук, Бэтмен и Черепашки-ниндзя
В Новополоцке алабай укусил 4-летнего ребенка, который ударил пса палкой
В Ивацевичах на территории отдела милиции нашли 56 минометных мин времен войны
В Гомельском районе спасатели вытащили съехавший в озеро автомобиль
В Минске молодой водитель не уступил дорогу, врезался в «Мерседес» и выехал на тротуар
Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Под Полоцком 68-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку
«Стаж - 27 лет, ущерб - 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине
Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW
61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной
«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов
В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на зебре
Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле