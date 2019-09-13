Под Гомелем женщину высадили из машины из-за ссоры, и ее сбил автомобиль

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Женщину сбили на трассе М5 под Гомелем. Это произошло 12 сентября около 20 часов вечера.

По информации УВД Гомельского облисполкома, женщину высадили на дороге из машины ее родственники, которые ехали в агрогородок Еремино. Перед этим между ними произошел конфликт. Женщина вышла из автомобиля вблизи агрогородка Красное. Дальше она шла пешком.

Машина ее сбила, когда пешеход пыталась перейти дорогу на другую сторону. По предварительной информации, она была пьяна.

Сейчас она находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка.