Спасатели с помощью авиации потушили сложные лесные пожары на Полесье

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Пожар на площади 50 гектаров разгорелся в Хойникском районе 12 сентября. Очевидцы сообщили о возгорании вблизи деревни Ломыш в Гомельской области.

На ликвидацию лесного пожара отправили 53 единицы техники и более 280 человек, большая часть из них - из подразделений МЧС. Вертолеты спасателей сбросили около 30 тонн воды. К 6 утра 13 сентября пожар локализовали, к 10:40 - ликвидировали.

- По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, изменения радиационного фона на территории Беларуси не произошло. Центр гигиены и эпидемиологии также провел дополнительные замеры в Хойниках, радиационный фон не изменился, - комментируют в МЧС.

Успешно завершилось тушение пожара в Ольманских болотах в Столинском районе вблизи деревни Старина. В ликвидации ЧП были задействованы 35 единиц техники и 196 человек. С вертолетов МИ-26 и МИ-8 спасатели налетали больше 10 часов, они 62 раза сбрасывали на горящие болота воду.

Пожар здесь обнаружили 10 сентября во время облета территории. К его тушению приступили сразу же, но за сутки площадь пожара увеличилась в 30 раз и составила более 90 гектаров! К утру 13 сентября его локализовали, к 14:45 ликвидировали. Авиационное патрулирование продолжается.