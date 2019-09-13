2019-09-13T15:51:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь безвозмездно поможет Венесуэле лекарствами на 442 тысячи рублей

Это 35 наименований препаратов белорусского производства
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Беларусь отправляет в Венесуэлу белорусские лекарства.Беларусь отправляет в Венесуэлу белорусские лекарства.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Совет Министров издал постановление №613 от 11 сентября 2019, согласно которому Беларусь окажет Венесуэле безвозмездную лекарственную помощь. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне лекарств 35 наименований - это таблетки, глазные капли, мази, растворы для инъекций: обезбаливающие, диуретики, противогрибковые средства и другие отечественные лекарства. Ответственный за отпуск препаратов - «Белфармпром». Общая стоимость всех лекарств в перечне - 442 013,34 рублей.

В постановлении сказано, что торгово-промышленная палата окажет содействие Минздраву в оформлении сертификатов на свободную продажу лекарств для передачи их в Венесуэлу. Минтранспорта обеспечит доставку, МИд посодействует передаче лекарств. Затраты на транспортные и логистические услуги организациям возместит «Белоруснефть».

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