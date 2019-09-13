2019-09-13T16:55:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бросал в детей шишки, совершал непристойные манипуляции»: в Гродно возле детского сада задержали эксгибициониста

Он уже был судим за преступление на сексуальной почве
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мужчину задержали 12 сентября в Гродно. Возмутителем общественного спокойствия оказался 52-летний местный житель.

- Мужчина прятался за кустами, бросал в детей шишки, а когда те подходили к нему, то демонстрировал половой орган и совершал непристойные манипуляции при помощи рук. Достоинства мужчины рассмотрели не только несовершеннолетние, но и проходящая мимо детского садика местная жительница. Воспитательница учреждения образования отвела детей подальше и позвонила милиционеру, который некоторое время назад бывал в детском садике и оставил контактные данные, - комментирует начальник отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Гродно Юрий Позняк.

На момент приезда милиции к детскому садику мужчина все еще был там. Когда правоохранители установили его личность, оказалось, что мужчина ранее был судим за преступление на сексуальной почве. А в 2019 году его неоднократно штрафовали за то, что появлялся в общественном месте в пьяном виде.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство».

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