2019-09-13T17:22:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калмыкии в ДТП погибли 4 белоруса

Легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Республике КалмыкияФото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
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Эту информацию подтвердили в посольстве Беларуси в России.

По уточненной информации, в ДТП районе поселка Адык в Черноземельском районе Калмыкии погибли 4 гражданина Беларуси: мужчины 27 и 26 лет. Посольство связывается с родственниками погибших.

Авария произошла 12 сентября около 22:00. Легковой автомобиль с белорусами столкнулся с фурой, за рулем которой ехал житель Дагестана. Перед этим легковушка сбила корову, из-за чего выехала на встречную полосу. С фурой «Рено» столкнулось лоб в лоб.

Трое белорусов погибли на месте ДТП, еще один скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, уточняют в МВД России. Владельца сельскохозяйственного животного, которое выбежало на дорогу, уже нашли.

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