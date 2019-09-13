2019-09-13T18:18:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе Бобруйск – Мозырь за час произошли два серьезных ДТП

Пострадали люди
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением и врезался во встречный микроавтобус. Фото: УГАИ УВД Гомельской области.Водитель не справился с управлением и врезался во встречный микроавтобус. Фото: УГАИ УВД Гомельской области.
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Серьезная авария произошла в пятницу, 13 сентября, на автотрассе направлением БобруйскМозырь – граница Украины, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома Гомеля.

Примерно в 11.00 часов в аварию с микроавтобусом попал 67-летний водитель «Мерседес Бенц». По предварительной информации мужчина не справился с управлением. В итоге легковушка оказалась на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с «Фольксвагеном Транспортер».

В результате полученных в ДТП смертельных травм пожилой водитель «Мерседеса» скончался на месте происшествия.

– Буквально спустя час поступила оперативная информация об еще одном серьезном ДТП на этой же автодороге. Произошло столкновение «БМВ 530» и «Рено Эспейс», – пояснили в пресс-службе.

У "BMW" на скорости лопнула шина. Фото: УГАИ УВД Гомельской области.

У "BMW" на скорости лопнула шина. Фото: УГАИ УВД Гомельской области.

Предварительно, авария случилась из-за того, что у «БМВ» на полном ходу лопнуло колесо, машина вылетела на встречку, где на ее пути оказалась другая иномарка.

– В результате ДТП сильно травмирован 35-летний водитель «немца». Мужчине потребовалась госпитализация, – уточнили правоохранители.

Причины и обстоятельства произошедших аварий выясняют инспекторы ГАИ и сотрудники СК.

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