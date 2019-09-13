Бобруйчанин ударил и душил 12-летнего мальчика за то, что отказался своровать для него в магазине

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ЧП произошло в Бобруйске 10 сентября, проинформировали ресурс komkur.info в городском отделе Департамента охраны.

Инцидент произошел вечером, примерно в 20.30 часов, на улице Минская. Рядом с магазином стояла компания школьников. К ребятам подошел незнакомый подвыпивший мужчина со странной просьбой.

– Горожанин сказал детям, чтобы кто-нибудь из них зашел в продмаг, вынес для него что-нибудь и отдал. Мальчишки зашли в торговую точку, но воровать не стали, а рассказали о «странном дядьке» кассиру, – пояснили в Департаменте.

Мужчина стоял на улице, но увидев, что школьники говорят с продавцом, забежал в магазин и набросился на детей. Он ударил одного 6-классника кулаком в грудь, а потом схватил его за шею.

– Кассир тем временем успела нажать тревожную кнопку. Прибывшие по сигналу сотрудники горотдела Депохраны задержали хулигана и отвезли в милицию, – уточнили правоохранители.

Выяснилось, что нападавший мужчина работает на одном из предприятий города, ранее у него не было проблем с законом. Против дебошира возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.