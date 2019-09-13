2019-09-13T19:34:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле поймали кладбищенского вора

Мужчина воровал с оград стальные цепи
Надежда БУТОВИЧ
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Металл с кладбища вор продавал скупщикам. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Металл с кладбища вор продавал скупщикам. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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В пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома сообщают о раскрытии серии краж с сельских кладбищ.

В начале сентября в милицию обратилась жительница Гомеля и сообщила, что кто-то обворовал могилы ее родственников – с оград пропали металлические цепи.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 40-летний гомельчанин, работающий в агрогородке Урицкое.

– Мужчина нелюдимый, ведет себя замкнуто, почти ни с кем не общается, но и местных «дельцов» сторонится. А на дело всегда ходит без помощников, – охарактеризовали злоумышленника правоохранители.

Выяснилось, что в конце августа вор обчистил две ограды в поселке Красный маяк, а затем еще отправился на соседней кладбище в поселке Борок и тоже снял цепи с двух могильных оградок.

– Украденный металл злоумышленник спрятал на свалке, прикрыл листвой. Примерно две недели он не приближался к «добыче», а когда решил, что это безопасно, принялся распродавать награбленной, – добавили в пресс-службе.

До задержания злоумышленник смог сбыть часть сворованных цепей скупщику черных металлов, оставшееся сбыл одной сельчанке на Гомельщине. Всего было украдено около 150 килограммов стали.

– Также во время обыска на подворье сестры злоумышленника был обнаружен мопед, ранее украденный, – подытожили в УВД.

Дело предано на правовую оценку, гомельчанин находится по обязательством о явке.

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